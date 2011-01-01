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Лучшие скидки за последние 7 дней

Системы охлаждения >  
$4.52 -45%
5.0
Радиаторы на ОЗУ стандарта DDR1 / DDR2 / DDR3 / DDR4
Характеристики товара Партномер: E02 Регулятор Скорости Вращения вентилятора: Нет МИН Объём воздуха: 45CFM Упаковка: Да Бренд: Esloth Интерфейс питания: Socket 370/Разъем Срок Службы вентилятора: 100000 часов Тип: Радиатор Материал радиатора: Алюминий Применение: Штоссель Мощность: 0.9 Вт Совместимый CPU: RAM Heatsink Подшипник: Сплав Подшипника Шум: None Размер вентилятора: None Линии: - Product Type: RAMs Heatsink Case Compatible: DDR,DDR2,DDR3,DDR4 Product Usage: RAM Heatsink Size: 13*2.5*0.8 cm Colour: Green,White,Blue,Black,Red Описание товара Упаковка Единица измерения: Комплект Вес посылки: 0.1kg (0.22lb.) Размер посылки: 5cm x 5cm x 5cm (1.97in x 1.97in x 1.97in)
Видеокарты >  
$33.54 -44%
4.7
AMD Radeon HD7450 2 Гб GDDR3
Характеристики товара Ядровая Частота (МГц): 600 MHz Модель графического процессора: Номера для Рабочего Gracphic Карты Тип интерфейса выхода: DVI,HDMI,VGA Ядровая Частота (МГц): 625MHz Chip Process: 40 nanometers Процессоры Потока: 80SP Состояние продукции: Новое DirectX: DirectX 11 Производитель: Graphicsplayer Тип интерфейса: PCI Express x16 Интерфейс памяти: 64 бит Применение: Рабочий стол Тробопровод для Пикса: 80SP Launch Date: 2012 Тип видеопамяти: DDR3 Производитель чипсета: ATI Упаковка: NO Объём видеопамяти: ≥ 2048 МБ Частота Памяти (Мhz): 1200 MHz Тип Охладителя: Вентилятор Статус продукта: На складе Партномер: HD7450 GPU Model: 7450 Описание товара Упаковка Единица измерения: шт. Вес посылки: 0.8kg (1.76lb.) Размер посылки: 25cm x 20cm x 10cm (9.84in x 7.87in x 3.94in)
Процессоры >  
$20.00 -35%
Intel Xeon E5 2650L (8 ядер/16 потоков - 1.8 GHz) Сокет 2011v1 (2)
Состояние товара: Бывший в упореблении Производитель процессора: Intel Применение: Сервер Артикул: E5 2650L Тип: 8-ядерный Частота процессора: 1.8 ГГц Тип процессора: Intel Xeon Объем кэш памяти L2: 1 МБ Объем кэш памяти L3: 20 МБ Упаковка: Нет Начало производства: 2011 Техпроцесс: 32 нм Рабочая частота: 1.8G Количество ядер: Восемь ядер Поддержка 64-Разрядная: Да Интерфейсы: LGA 2011 Интерфейсы: LGA 2011 Бренд: Intel Модель Intel: Xeon e5-2650l Тип розетки: LGA 2011 warranty: 1 year L2 Cache: ≤ 1MB Intel Model: Xeon e5-2650l
Блоки питания (БП) >  
$91.50 -35%
T.F.Skywindintl (1800W) 90Plus Gold, 6 GPU
Характеристики товара PFC Type: Активный 80 PLUS Certification: Золото Выход: see below Номинальная мощность: > 1000 Вт Интерфейс подключения: 24-контактный Утверждения: see below Бренд: T.F.SKYWINDINTL D-type Bus Number: 7 Упаковка: Нет CPU Power Connector: 8 pin Модульная: Немодульные Входное напряжение: 180-240v Применение: Рабочий стол,Сервер Graphics Card 12V Pin Number: 2 x6 pin Партномер: 1800w Number of SATA Ports: 7 Описание товара Упаковка Единица измерения: шт. Вес посылки: 3.0kg (6.61lb.) Размер посылки: 11cm x 12cm x 12cm (4.33in x 4.72in x 4.72in)
Web-камеры >  
$26.52 -30%
5.0
GUCEE S-T256, 1280x720p
Характеристики товара Упаковка: Да Макс. разрешение: 1600x1200 Бренд: GUCEE Партномер: S-T256 Датчик изображения: CMOS Интерфейс подключения: USB Автофокус: Да Пиксели: 5 мега Sensor pixels: 12Mega Image speed: 30FPS/M microphone: Built-in Noise reduction Описание товара Упаковка Единица измерения: шт. Вес посылки: 0.18kg (0.40lb.) Размер посылки: 25cm x 20cm x 10cm (9.84in x 7.87in x 3.94in)
Компьютерные кабели >  
$1.59 -30%
4.8
ALSEYE разветвитель один 4pin на три 3/4pin, 50 / 100 / 150 мм
Тип: Кабель-переходник Артикул: 1-3 4pin Состояние продукта: На складе Упаковка: Нет Бренд: ALSEYE Suitable to: 3pin and 4pin fans Main Connectors: 4pin Out connector: 4pin*1 + 3pin*2
Оперативная память (ОЗУ) >  
$42.75 -25%
4.8
Pccooler RGB, DDR4 2667 / 3200 MHz по 8 ГБ для Intel и AMD
Характеристики товара Охлаждения плавник: Да Срок гарантии: Три года Бренд: pccooler Применение: Настольный компьютер Артикул: 8G Тип: DDR4 Частота: 2666Mhz 3200Mhz Частота памяти: 3200 МГц Назначение: ECC Упаковка: Да Состояние товара: Новый Комбинация: Одна Напряжение памяти: 1.35 В Описание товара Упаковка Единица измерения: шт. Вес посылки: 0.1kg (0.22lb.) Размер посылки: 10cm x 10cm x 10cm (3.94in x 3.94in x 3.94in)
Компьютерные кабели >  
$2.23 -22%
4.9
Ugreen кабель с фиксатором SATA 3.0
Характеристики товара Тип: Кабели SATA Упаковка: Да Статус продукта: На складе Бренд: Ugreen Партномер: US217 Feature: Sata cable 3.0 Feature 1: HDD sata Feature 2: SSD sata Feature 3: SATA Feature 4: Cable sata Feature 5: Sata 3 Feature 6: Sata adapter Feature 7: For Asus Feature 8: For MSI Feature 9: For Gigabyte Описание товара Упаковка Единица измерения: шт. Вес посылки: 0.025kg (0.06lb.) Размер посылки: 10cm x 5cm x 10cm (3.94in x 1.97in x 3.94in)
Наушники >  
$34.99 -20%
4.2
Sades SA-903, игровая гарнитура 7.1 Surround Sound Channel, USB подключение, наушники с микрофоном
Характеристики товара Поддержка APP: Нет Активное шумоподавление: Нет Поддержка Apt-X: Нет Поддержка Карт Памяти: Нет Бренд: SADES Излучатель: Динамический Функциональность: Для интернет-баре,Общий наушников,Для игровых,Наушники HiFi Длина кабеля: 3.0 м Кнопки управления: Нет Партномер: SADES SA903 Частотный диапазон: 20 - 20000 Гц Тип: С оголовьем Регулятор Громкости: Да Беспроводной: No Форма штекера: USB Тип беспроводного подключения: Нет Влагоустойчивость: Нет Тип подключения: Проводной Чувствительность: 111±3dB Разъёмы: USB С микрофоном: Да Сопротивление: 32Ω sades модель: SA-903 Package: With Retail Package/No Retail Package(Simple PVC Package) is_customized: Yes Input Plug: USB (USB connection provides power) Physical production: driver CD Sound effect: 7.1 simulated sound channels Use: Computer Is wireless: No With Microphone: Yes Function: Microphone, Noise Cancelling Time to market: Jul-14 Описание товара Упаковка Единица измерения: шт. Вес посылки: 0.57kg (1.26lb.) Размер посылки: 20cm x 20cm x 10cm (7.87in x 7.87in x 3.94in)
Наушники >  
$7.31 -19%
5.0
Doosl HiFi Металлические Наушники-Вкладыши Super Bass
Характеристики товара Функция: Для мобильного телефона,Монитор для наушников,Спорт,Для текущего работа в офисе,Для интернет-баре,Общий наушников,Поддерживает музыку,Для игровых,Шумоподавление,Портативный,Наушники HiFi,Для iPod Время на рынок: 2016 Поддержка - x: Нет Диапазон ачх: 10 - 24000 Гц Поддержка Карт Памяти: Нет Длина линии: 1.2 м Производитель: doosl Вокализм Принцип: Динамический С микрофоном: Нет Чувствительность: 108dB Стиль: В ухо Штекера: Тип линии Поддержка APP: Да Размер модели: DSIT016S Является беспроводной: No Разъёмы: AUX Беспроводной Тип: Нет Водонепроницаемый: Нет Сопротивление: 16Ω Связь: Проводной Описание товара Упаковка Единица измерения: шт. Вес посылки: 0.158kg (0.35lb.) Размер посылки: 16cm x 13cm x 4cm (6.30in x 5.12in x 1.57in)
Процессоры >  
$198.00 -18%
5.0
Intel Xeon E5 2683v4 (16 ядер/32 потоков - 2.1 GHz) 2011v3
Бренд: Intel Модель Intel: E5-2683V4 Частота процессора: 2.1 ГГц Применение: Сервер Тип розетки: LGA 2011-V3 Состояние товара: Бывший в употреблении Тип: 16-Core Питание: 120 Вт Рабочая частота: 2.10GHZ Тип процессора: Intel Xeon Техпроцесс: 14 нм Тип интерфейса: LGA2011-3 Количество ядер: Шестнадцать ядер Упаковка: Нет Объем кэш памяти L2: 4 МБ Поддержка 64-Разрядная: Да Номер модели: E5-2683V4 L3 Cache Capacity: 40MB
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Оперативная память (ОЗУ) >  
$7.49
4.8
Samsung DDR3 4 / 8 / 12 / 16 / 32 ГБ, серверная память с радиаторами 1333 МГц ECC Reg, работает на платах Huanan
Характеристики товара Функциональность: ECC REG Memory Frequency: 1333 МГц Состояние: Восстановленный Бренд: Samsung Партномер: DDR3/4G/1333MHz/SEC Применение: Сервер Частота: 4GB Тип: DDR3 Упаковка: Нет Описание товара Упаковка Единица измерения: шт. Вес посылки: 0.05kg (0.11lb.) Размер посылки: 10cm x 5cm x 5cm (3.94in x 1.97in x 1.97in)
Оперативная память (ОЗУ) >  
$3.15
4.8
Kingston для Intel и AMD, DDR3: 1GB/ 2GB / 4GB / 8GB - 1333 / 1600MHz
Характеристики товара Срок гарантии: Три года Тип: DDR3 Частота памяти: 1333 МГц Применение: Настольный компьютер Состояние товара: Бывшее в использовании Охлаждения плавник: Нет Тип интерфейса: 240-конт Напряжение памяти: 1.5 В Бренд: Кингстон Назначение: Не ECC Частота: 1333HMz Артикул: Kingston 2G DDR3 1333 Комбинация: Одна Значение CL: 9 Упаковка: Нет Описание товара Упаковка Единица измерения: шт. Вес посылки: 0.1kg (0.22lb.) Размер посылки: 10cm x 8cm x 5cm (3.94in x 3.15in x 1.97in)
Готовые комплекты >  
$71.50
4.8
Kllisre X79-M2 + Xeon E5 2620 (6 ядер/12 потоков -2.0 GHz) Сокет 2011 + (2x4) 8GB DDR3
Бренд: Kllisre Тип розетки: LGA 2011 Тип памяти: DDR3 Состояние товара: Новый Применение: Настольный компьютер Разъемы: USB 2.0 Разъемы: PS2 Разъемы: Ethernet Разъемы: Разъем PCI-Express X16 Разъемы: M.2 Разъемы: SATA Чипсет: H61 Начало производства: 2013 Тип видеокарты: Не встроенный Форм-фактор: MATX Упаковка: Да Запоминающее устройство: 2 DDR3 DIMM С C.P.U.: Да Канал памяти: Двойной Тип процессора: Intel Номер модели: X79-M3 Максимальный объем оперативной памяти: 64 ГБ Интерфейс жёсткого диска: 4xSATA2.0 Производитель чипсета: Intel
Жесткие диски / Накопители >  
$17.46
4.9
KingDian 8 / 16 / 32 / 60 / 120 / 240 / 480 GB, SATAIII, 2.5", Internal Solid State Drive
Характеристики товара Тип: Внутренний Стиль: SSD Интерфейс подключения: SATAII,SATA,SATAIII Применение: Лэптоп,Настольная Состояние: Новый Партномер: s400 120 Бренд: KingDian Скорость Чтения / записи: 551.7/211.5MB/S Упаковка: Да Размеры: 2,5 дюйма Контроллер: SMI2258 Применение: KKPOS, Thin Client Model Number: S100 8/16/32 GB S200 60 S400 120 S280 240 S280 480 Size: 2.5inch 100.2X69.8X7mm Interface: SATAIII Max R/W speed(MB/s): 551.7/211.5MB/S NAND flash memory: MLC TLC Controller: SMI2246LT SMI2256K SMI2246EN Input voltage: 5V±5% cache: DDR3 128MB/256MB/512MB Warranty: 3 years var PAGE_CONFIG = { videoEnv:"" } Описание товара Упаковка Единица измерения: шт. Вес посылки: 0.13kg (0.29lb.) Размер посылки: 22cm x 14cm x 3cm (8.66in x 5.51in x 1.18in)
Оперативная память (ОЗУ) >  
$4.50 -8%
4.8
Atermiter DDR3 1333 / 1600 / 1866MHz по 4 / 8 / 16 ГБ для Intel и AMD
Характеристики товара Тип: DDR3 Частота памяти: 1333 МГц Применение: Настольный компьютер Бренд: Atermiter Артикул: DDR3/8G/1333MHz/intel/Atermiter Состояние товара: Новый Комбинация: Одна Охлаждения плавник: Нет Частота: 8GB Упаковка: Нет Описание товара Упаковка Единица измерения: шт. Вес посылки: 0.05kg (0.11lb.) Размер посылки: 10cm x 5cm x 5cm (3.94in x 1.97in x 1.97in)
Оперативная память (ОЗУ) >  
$15.54 -1%
4.9
Kembona, DDR4, 2133 / 2400MHz, 4ГБ, для стационарных ПК Intel и AMD
Характеристики товара Партномер: DDR4 4G Охлаждения плавник: Нет Бренд: KEMBONA Функциональность: Non-ecc Тип: DDR4 Времени гарантия: Пожизненная гарантия Memory Frequency: 2133 MHz Состояние: Новый Упаковка: Да Памяти напряжения: 1.2 В Combination Form: Один Частота: 2133MHZ Применение: Настольная Интерфейс подключения: 288pin Compacibility: work with all motherboard Warranty: Warranty shipping: free Function: Non-ECC is_customized: Yes Compatible: Full compatible Products Status: Stock Free: Shipping Form factor: 288PIN Life-time: Warranty Описание товара Упаковка Единица измерения: шт. Вес посылки: 0.04kg (0.09lb.) Размер посылки: 10cm x 5cm x 5cm (3.94in x 1.97in x 1.97in)
Оперативная память (ОЗУ) >  
$12.69
4.9
CRUCIAL, DDR4 2133 / 2400 MHz - 4 / 8 ГБ для Intel и AMD
Бренд: CRUCIAL Состояние товара: Новый Функция: Не ECC Упаковка: Да Охлаждения плавник: Нет Тип интерфейса: 288-конт. Частота памяти: 2400 МГц Номер модели: DDR4 4G 2400 Срок гарантии: Гарантия на весь срок эксплуатации Комбинация: Одна Тип: DDR4 Напряжение памяти: 1.2 В Применение: Настольный компьютер Значение CL: 17 Частота: 2400HMZ
Готовые комплекты >  
$91.52
4.8
Kllisre X79 M2 + Xeon E5 2640 (6 ядер/12 потоков -2.5 GHz) Сокет 2011v1 + (2x8) 16GB DDR3
Бренд: Kllisre Тип розетки: LGA 2011 Тип памяти: DDR3 Применение: Настольный компьютер Состояние товара: Новый Разъемы: Разъем PCI-Express X16 Разъемы: PS2 Разъемы: M.2 Разъемы: SATA Разъемы: Ethernet Разъемы: USB 2.0 Чипсет: H61 Начало производства: 2013 Тип видеокарты: Не встроенный Форм-фактор: MATX Запоминающее устройство: 2 DDR3 DIMM С C.P.U.: Да Интерфейс жёсткого диска: 6xSATA2.0 Канал памяти: Двойной Тип процессора: Intel Упаковка: Да Артикул: X79-M2 Максимальный объем оперативной памяти: 64 ГБ Производитель чипсета: Intel
Материнские платы >  
$37.89
5.0
Gigabyte GA-H55M-D2H, с возможностью разгона
Характеристики товара Производитель чипсета: Intel Состояние: Восстановленный Порты: USB 2.0,Локальная сеть,PS2 Применение: Настольная Интерфейс жёсткого диска: SATA II Тип розетки: LGA 1156 Тип памяти: DDR3 Партномер: GA-H55M-D2H Бренд: Gigabyte С C.P.U.: Нет Форм-фактор: ATX Чипсет: Intel H55 Products Status: Stock Graphics Card Type: Integrated Expansion Slots: PCI Express X16 Описание товара Упаковка Единица измерения: шт. Вес посылки: 1.07kg (2.36lb.) Размер посылки: 6cm x 6cm x 6cm (2.36in x 2.36in x 2.36in)
Готовые комплекты >  
$128.67
4.7
Kllisre X99 D4 (AD12-B V1.0) + Intel Xeon E5 2620v3 (6 ядер/12 потоков - 2.4 GHz) + (2x8) 16GB DDR4
Бренд: Kllisre Тип розетки: LGA 2011-3 Тип памяти: DDR4 Применение: Настольный компьютер Состояние товара: Новый Разъемы: USB 2.0 Разъемы: USB 3.0 Разъемы: Wi-Fi Разъемы: Разъем PCI-Express X16 Разъемы: M.2 Разъемы: SATA Чипсет: Intel X99 Тип видеокарты: Не встроенный Форм-фактор: MATX С C.P.U.: Да Интерфейс жёсткого диска: SATA3.0 Канал памяти: Двойной Тип процессора: Intel Упаковка: Да Номер модели: X99-D4 Максимальный объем оперативной памяти: 64 ГБ
Жесткие диски / Накопители >  
$14.04
4.9
Goldenfir SSD 8 / 32 / 60 / 120 / 240, SATAIII, 2.5"
Характеристики товара Тип: Внутренний Стиль: SSD Упаковка: Да Интерфейс подключения: SATAII,SATAIII Размеры: 2,5 дюйма Применение: Лэптоп,Сервер,Настольная Контроллер: 44/2246/2256/2258/608/609/667 Скорость Чтения / записи: Read 70-340MB/S: Write:15-258MB/S Партномер: SSD 8GB 32GB 60GB 240GB 120GB Состояние: Новый Бренд: Goldenfir Описание товара Упаковка Единица измерения: шт. Вес посылки: 0.05kg (0.11lb.) Размер посылки: 10cm x 10cm x 2cm (3.94in x 3.94in x 0.79in)
Готовые комплекты >  
$184.50 -5%
5.0
HUANAN X79 2.49 + Intel Xeon E5 1650 (6 ядер/12 потоков - 3.2 GHz) разблокированный множитель Сокет 2011v1 + 4X4Gb (16GB RAM)
Характеристики товара Порты: Стандарт PCI-E 3.0,SATA,USB 2.0,Локальная сеть,Pci-разрядный Express X16,PS2,USB 3.0 Партномер: X79 Memory channel: Четыре Launch Date: 2013 Банк памяти: 4 DDR3 DIMM Тип CPU: Компания Intel Упаковка: Да Тип памяти: DDR3 Форм-фактор: ATX Тип видеокарты: Неинтегрированный Производитель чипсета: Intel Бренд: yeston Состояние: Новый Применение: Настольная Maximum Ram Capacity: 32 Гб Чипсет: Intel X79 Тип розетки: Разъем LGA 2011 Интерфейс жёсткого диска: 4*SATA2.0; 2*SATA3.0; 2*PCIe x 16 С C.P.U.: Да Warranty: 2 years(free exchange) Feature: CrossFire CPU type: Intel Xeon E5 1650 C2 3.2GHz 6 cores/12 threads Memory: RECC DDR3 16G (4G*4) 1333 Motherboard size: 282*220mm Main Board Platform Type: Intel Описание товара Упаковка Единица измерения: шт. Вес посылки: 1.65kg (3.64lb.) Размер посылки: 30cm x 20cm x 8cm (11.81in x 7.87in x 3.15in)