Лучшие скидки за последние 7 дней

$34.99 -20% 4.2

Характеристики товара Поддержка APP: Нет Активное шумоподавление: Нет Поддержка Apt-X: Нет Поддержка Карт Памяти: Нет Бренд: SADES Излучатель: Динамический Функциональность: Для интернет-баре,Общий наушников,Для игровых,Наушники HiFi Длина кабеля: 3.0 м Кнопки управления: Нет Партномер: SADES SA903 Частотный диапазон: 20 - 20000 Гц Тип: С оголовьем Регулятор Громкости: Да Беспроводной: No Форма штекера: USB Тип беспроводного подключения: Нет Влагоустойчивость: Нет Тип подключения: Проводной Чувствительность: 111±3dB Разъёмы: USB С микрофоном: Да Сопротивление: 32Ω sades модель: SA-903 Package: With Retail Package/No Retail Package(Simple PVC Package) is_customized: Yes Input Plug: USB (USB connection provides power) Physical production: driver CD Sound effect: 7.1 simulated sound channels Use: Computer Is wireless: No With Microphone: Yes Function: Microphone, Noise Cancelling Time to market: Jul-14 Описание товара Упаковка Единица измерения: шт. Вес посылки: 0.57kg (1.26lb.) Размер посылки: 20cm x 20cm x 10cm (7.87in x 7.87in x 3.94in)