Лучшие скидки за последние 7 дней

$7.31 -19% 5.0

Характеристики товара Функция: Для мобильного телефона,Монитор для наушников,Спорт,Для текущего работа в офисе,Для интернет-баре,Общий наушников,Поддерживает музыку,Для игровых,Шумоподавление,Портативный,Наушники HiFi,Для iPod Время на рынок: 2016 Поддержка - x: Нет Диапазон ачх: 10 - 24000 Гц Поддержка Карт Памяти: Нет Длина линии: 1.2 м Производитель: doosl Вокализм Принцип: Динамический С микрофоном: Нет Чувствительность: 108dB Стиль: В ухо Штекера: Тип линии Поддержка APP: Да Размер модели: DSIT016S Является беспроводной: No Разъёмы: AUX Беспроводной Тип: Нет Водонепроницаемый: Нет Сопротивление: 16Ω Связь: Проводной Описание товара Упаковка Единица измерения: шт. Вес посылки: 0.158kg (0.35lb.) Размер посылки: 16cm x 13cm x 4cm (6.30in x 5.12in x 1.57in)